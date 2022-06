Michelle Hunziker e Ramazzotti, 26 anni dopo: spunta un video-terremoto

23 giugno 2022 a

Chi l'avrebbe mai detto, dopo tutti questi anni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme e, questa volta, per un videoclip del nuovo singolo Ama del cantante romano. Dopo 26 anni dall'uscita di Più bella cosa non c'è, canzone dedicata alla presentatrice svizzera e della quale era stata anche in quel caso protagonista del videoclip, Eros ha invitato nuovamente Michelle a ballare con lui e, questa volta, è stata presente anche la loro figlia Aurora Ramazzotti.

"Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros, scriveva ‘Ti va di partecipare al mio video?’. Io ho detto certo, ti dico già di sì a scatola chiusa. Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino, mi sono detta che bella la vita. 26 anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute[…]. L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore" ha scritto la Hunziker su Instagram. Una riflessione che è stata molto apprezzata dai followers che stimano il rapporto maturo tra i due nonostante la separazione.

Ecco il post Instagram condiviso da Michelle Hunziker:



"Questa è la mia colonna sonora di quest’estate" ha concluso la svizzera estremamente soddisfatta di questa nuova esperienza in famiglia. Anche Aurora non ha perso tempo e ha condiviso qualche momento sul set con i genitori su Instagram:"L’amore è- realmente- l’unica cosa che conta. Devo ringraziare loro due per avermelo insegnato" ha commentato felice di rivedere i genitori riuniti come un tempo.

