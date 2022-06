GfVip, il vincitore fa coming out: foto clamorosa

30 giugno 2022 a

Luca Calvani ha fatto ufficialmente coming out dichiarando il proprio amore per un lui tramite il suo profilo Instagram. Il 47enne ha mosso i primi passi in tv nel 2004 in qualità di corteggiatore di Uomini e Donne e ha trionfato poi nel 2006 all'Isola dei Famosi per poi avere diversi ruoli cinematografici. Lo si ricorda nelle fiction Carabinieri 4, La Freccia Nera, Cotti e mangiati, Un posto al Sole, Tutti pazzi per amore, Don Matteo 7 e persino in Beautiful, in cui per 11 puntate ha dato corpo e voce al personaggio di Padre Fontana

Calvani ha chiuso il Prime Month con una dichiarazione d'amore che ha spiazzato tutti i suoi followers: "Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi" ha scritto sotto l'ultima foto dove lo si vede seduto di spalle con il compagno, mentre gli tiene la mano. A togliere ogni dubbio l'hashtag inequivocabile "Pride Month". E poi un secondo hashtag, una cifra, 2196, probabilmente il conteggio dei giorni della loro relazione, ovvero poco più di sei anni.

Questo il post condiviso da Calvani sul suo profilo Instagram:

Insieme al compagno Alessandro, Luca ha acquistato Le Gusciane Lovely Tuscan Retreat, ovvero un piccolo paradiso costruito a Pontemazzori nel 1860. Proprio qui la coppia organizza sempre grandi feste con amici e parenti ed è proprio questo il luogo scelto per rivelare a tutti il loro amore.

