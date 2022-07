Michelle Hunziker in bikini, la "carezza" di Giovanni proprio lì: foto esplicite

03 luglio 2022 a

a

a

L'estate di passione di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini proseguono... a gonfie vele. La showgirl svizzera, che a inizio anno si è lasciata dopo 10 anni (e 2 figlie) dal compagno Tomaso Trussardi, si gode le vacanze insieme al suo nuovo uomo, medico dal fugace passato al Grande Fratello, nell'ormai lontano 2015.

Michelle Hunziker? Raptus di Giovanni: si abbassa e... proprio lì, una foto pazzesca | Guarda



La conduttrice di Striscia la notizia e il chirurgo ortopedico sono stati paparazzati dai segugi di Alfonso Signorini per il settimanale Chi a Poltu Quatu, meraviglioso paradiso terrestre in quel di Sardegna, impegnati in un romanticissimo (e bollente) weekend. "Sabato sera la coppia è stata al Phi Beach con il fratello di Giovanni e i suoi amici - riferisce il settimanale, la bibbia del gossip italiano -, domenica Michelle e Giovanni sono arrivati a Porto Rotondo e hanno preso in affitto un gommone per andare a Mortorio".

Ma come giustamente suggerisce il servizio, per capire come vanno le cose in una coppia a volte bastano delle foto. E che foto. La Hunziker è in fermissima, il compagno pure. Ma è la svizzera più ammirata d'Italia, ovviamente, a brillare, con un bikini sportivo che ne mette in mostra le curve stratosferiche. A 45 anni, il Lato B messo in mostra al Tartarughino Beach rivaleggia con quello che quasi 30 anni fa campeggiava su un mitico spot di lingerie. E dopo averla "accarezzata", suggerisce malizioso Chi, Giovanni e Michelle "sono spariti per tutto il pomeriggio".

"No, scusate... non è lei". Aurora Ramazzotti, disastro in diretta: attimi di gelo a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.