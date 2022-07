Veronica Gentili in piscina così: foto mai viste prima

11 luglio 2022 a

È tempo di riposo per Veronica Gentili. La conduttrice di Controcorrente, programma in onda su Rete 4, si è presa qualche giorno di meritato relax. A svelarlo, oltre all'assenza nella puntata andata in onda domenica 10 luglio, alcune foto su Instagram. Qui la Gentili ha pubblicato alcuni scatti in piscina con le sue amiche. "Natura viva di birthday Girl con amiche del cuore", è il commento a corredo.

E ancora: "Ma che è la festa tua che ridi? -Sì!". Immediata la reazione dei suoi tanti ammiratori. Oltre a farle gli auguri, i telespettatori hanno ricoperto il post di complimenti: "Siete bellissime", "Auguri bellezza", "Stupenda". Solo qualche tempo fa, la Gentili commentava così la sua bellezza: "All’inizio mi ha aiutata. Non bisogna negare che l’aspetto fisico conti ma non si deve cadere nella trappola di abbruttirsi per sembrare più brave".

Sempre a Chi la conduttrice aveva anche rotto il silenzio sulla presunta rivalità con Barbara Palombelli, che durante la settimana conduceva Stasera Italia: "Rivalità fra noi? No, abbiamo vite e storie diverse". Insomma, la Gentili fa la sua vita e tira dritto. Una scelta che l'ha sicuramente premiata e i numeri, ma anche i programmi tv, lo dimostrano.

