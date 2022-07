Kate Middleton, "solo giacca e cravatta": ecco perché vieta al piccolo George le t-shirt

Francesco Fredella 15 luglio 2022 a

a

a

Il piccolo George sarà il futuro re d'Inghilterra. Alcuni giorni fa ha fatto il giro della Rete la notizia del piccolo George alle prese con i lavori estivi. Ora i tabloid britannici parlano del suo outfit: George è sempre in giacca e cravatta. Ed ha appena 9 anni. Come mai? Anche all’ultimo torneo di Wimbledon il piccolo George si è presentato così. Sembra che abbia sofferto abbastanza il caldo di questi ultimi giorni. Innanzitutto, occorre precisare che Kate Middleton deve insegnare a George a essere il futuro re d'Inghilterra (e non si tratta di qualcosa di facile). Quindi, George dovrà indossare spesso nella sua vita la giacca e la cravatta. Bene che inizi da subito.

Claudia Gerini in costume da bagno: la foto a 50 anni da togliere il fiato | Guarda



Eppure, solo pochi giorni fa, il principe William ha suggerito a Kate di far indossare a George una maglia della Nazionale inglese di calcio. Ma la risposta è stata categorica: no. Assoluto. Kate e William sono molto attenti all'educazione del piccolo George, che deve diventare un buon leader. Sarà istruito, saggio e competente. Adesso ha circa 7 anni, ma la sua vita è segnata da quello che sarà il potere, il comando della nazione.

Francesco Moser divorzia da Carla a 71 anni. Cosa ci hanno tenuto nascosto per 4 anni...

Sembra, sempre secondo i racconti dei tabloid brittannici, che la regina Elisabetta sia molto contenta di come suo nipote stia crescendo George. Gli occhi del mondo sono puntati su di lui, una grande responsabilità per la Corona inglese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.