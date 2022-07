Belen Rodriguez, "non ti allargare". Il tam tam impazzito su De Martino e una "vispa ragazza della tv"

Francesco Fredella 22 luglio 2022 a

Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ancora loro al cento del gossip dopo il ritorno di fiamma degli ultimi mesi, che li ha visti di nuovo insieme. Nessun matrimonio bis, tra l'altro non hanno mai divorziato nel corso degli anni nonostante abbiano avuto momenti di tensione. La Marzano, blogger che spesso parla di gossip social, dice: “Amici in comune ci fanno sapere che presto probabilmente celebreranno un rito d’amore per festeggiare questa seconda vita insieme”.

E la coppia De Martino - Belen, sicuramente, fa parlare tutti. Sui social molti followers dicono: “Ok però ora non lasciatevi più”, “I tuoi occhi felici sono solo con lui, siete bellissimi”, “Felice per voi, l’amore vince sempre su tutto, la famiglia prima di tutto”, “Mi fate sognare, vi adoro insieme”.

Come le montagne russe, la storia tra Belen e De Martino continua a tenere banco. Alti e bassi. Lascia e prendi. Ma alla fine l'amore trionfa sempre. La loro è una famiglia allargata a tutti gli effetti con il piccolo Santiago, nato dalla loro storia, e Luna Marì (frutto dell'amore con Antonino Spinalbese).

Ma sulla vicenda Belen - Stefano parla anche Dagospia, sempre ben informato sui fatti. E dice: “Gira voce che la soubrette argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare“. Sarebbe un avvertimento. Chiaro. Ma a chi è riferito? Un vero mistero, insperato per adesso.