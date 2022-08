Francesco Totti, patto segreto con Noemi Bocchi: cosa nascondono

08 agosto 2022 a

Mentre Ilary Blasi sembra godersi le vacanze da single dopo la rottura con Francesco Totti, quest'ultimo invece starebbe continuando a vedere la presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. O almeno questo è quanto trapela dai principali siti e settimanali di gossip. Pare, inoltre, che l'ex capitano della Roma e la Bocchi abbiano stretto una sorta di patto: i due - stando a quanto riporta il Messaggero - potranno rendere pubblica la loro frequentazione solo quando la separazione Totti-Blasi verrà formalizzata e solo quando verrà stretto un accordo economico tra gli ex coniugi.

Intanto Noemi Bocchi sarebbe stata avvistata nelle vicinanze della spiaggia sotto il Circeo a bordo di una barca. E non solo: di lei si dice pure che avrebbe preso in affitto un appartamento in un residence. La conduttrice invece si è presa una pausa dalla bufera delle ultime settimane ed è partita per le Dolomiti. Subito dopo il comunicato sulla fine del matrimonio con Totti, invece, era volata in Tanzania.

Mentre in Tanzania però Ilary aveva fatto sapere - tramite i social - di essere partita con i suoi tre figli e sua sorella, in questo caso invece non si sa nulla. Oggi non ci sarebbe alcuna informazione sull'identità del suo accompagnatore o della sua accompagnatrice.