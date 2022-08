Dakota Cooke, sopra così e sotto... occhio al suo volto

13 agosto 2022 a

Si chiama Dakota Cooke ed è la nuova star di TikTok. La trentenne americana è diventata una vera e propria influencer. La ragazza si dichiara non binaria, tanto da decidere di lasciarsi la barba lunga. Solo così - dice - si sente "più sexy che mai". Dakota ha iniziato a vedere la peluria sul suo viso già all'età di 13 anni, al punto da doversela radere ogni giorno. Allarmata Dakota ha consultato i medici, che le hanno diagnosticato problemi ormonali: le sue ghiandole surrenali producono livelli eccessivi di testosterone.

"Quando ho raggiunto la pubertà a 13 anni, ho iniziato a vedere una peluria color pesca sul viso che poi è diventata più lunga e scura - racconta Dakota al Daily Mail -. Un amico di famiglia me lo ha fatto notare, poi il mio patrigno mi ha portato dai medici per fare i test, per poi portarmi dal parrucchiere dove ho fatto la mia prima ceretta in assoluto". Poi l'incubo: per dieci anni la trentenne è "sprofondata in una spirale di vergogna in cui cercavo di nascondere la mia faccia nelle foto e facevo cerette ogni settimana. Sono arrivata a un punto, quando ho cominciato uno dei miei primi lavori, che mi radevo la faccia due volte al giorno, una al mattino e poi durante la pausa perché i peli erano così visibili e stavo lavorando nel reparto trucco dove non era accettabile essere nient’altro che una donna stereotipata".

Da qui la svolta: "Ero a una festa con la mia amica, Sunshine, 35 anni, e lei mi raccontava tutte queste meravigliose storie su com’era lavorare al circo, e ho adorato l’idea di tutto. Le ho detto ‘Vorrei potermi far crescere la barba e unirmi a te’, a cui lei ha risposto, ‘perché no?’. All’inizio avevo molta ansia per lo sguardo fisso delle persone, ma sono arrivato a un punto in cui ho deciso di non preoccuparmene più". Da quel giorno anche sui sociale Dakota si mostra sempre al naturale.