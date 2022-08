Francesco Totti, "dove hanno avvistato Noemi Bocchi": tam tam impazzito

17 agosto 2022 a

Francesco Totti e la presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, aspettano un figlio? A fare chiarezza sul gossip dell'estate è il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Il magazine smentisce la gravidanza e spiega il motivo per cui si sarebbe diffusa questa voce. Un vero e proprio tam tam impazzito. "È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”, si legge nell'articolo della rivista.

Per essere ancora più convincente, Chi ha pubblicato anche delle nuove foto della Bocchi al mare. Scatti in cui si vede un ventre piattissimo. Nessun pancino sospetto. In effetti, si era capito fin da subito che le voci fossero infondate, anche perché si trattava solo di pettegolezzi senza alcuna prova concreta. Ciò su cui invece non ci sono dubbi è la rottura tra Totti e Ilary, che hanno fatto sapere di essersi separati attraverso due comunicati stampa diversi.

I due, che non sono più una coppia, dovranno affrontare adesso tutti i passaggi relativi all’addio matrimoniale, con tutto ciò che ne consegue. I legali dell’ex calciatore e della conduttrice avrebbero già iniziato a studiare le carte e nelle prossime settimane saranno chiamati a sbrogliare una matassa assai ingarbugliata.