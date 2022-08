Noemi Bocchi incinta? Gli scatti rubati al mare: come stanno le cose

18 agosto 2022 a

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il gossip dell’estate, che continua ad affollare le pagine delle riviste patinate. Sulle quali compare sempre più spesso anche Noemi Bocchi, alla quale il settimanale Chi ha dedicato un intero servizio, con tanto di foto, per smentire una volta per tutte le voci su una presunta gravidanza.

La nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso è più in forma che mai, come si evince dagli scatti che la rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato. “È bastato - si legge su Chi - che la Bocchi entrasse alla clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala”. Sì perché il ventre della Bocchi è assolutamente piatto: nessun bambino in arrivo, sarebbe stato strano il contrario, dato che al momento Totti non può neanche confermare le indiscrezioni che lo vedono da diversi mesi al fianco di Noemi, dato che ciò avrebbe un peso importante dal punto di vista giuridico.

Per gli annunci ci sarà tempo una volta che la pratica del divorzio sarà conclusa. Nel frattempo la Bocchi viene descritta come in paziente attesa che la tempesta passi e che possa uscire allo scoperto. Secondo Chi, lei sta “giocando le sue carte” senza portare fretta ma intanto riuscendo ad arrivare a Totti anche attraverso la forza dell’attrazione: ormai tutti non fanno che parlare anche di lei…