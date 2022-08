Ilary Blasi, con una foto asfalta Totti: ecco cosa c'è dietro

20 agosto 2022 a

Insieme per mettersi alle spalle il passato. Ilary Blasi e la sorella Melory non si sono mai perse di vista. Soprattutto in questo momento così difficile per la conduttrice che sta affrontando la separazione da Francesco Totti con l'ombra di Noemi Bocchi che la perseguita. Di fatto in questa situazione così delicata, per Ilary la famiglia è un rifugio da non sottovalutare. Così a Frontone ha ritrovato la sorella.

Con Melory ha condiviso alcuni scatti al sole. Uno a colori, l'altro in bianco e nero. Un segnale chiaro: il tempo passa ma noi siamo sempre qui. Inoltre lo scatto pubblicato sui social è accompagnato da un cuore bianco, segno di grande purezza. La caratteristica che accompagnerebbe il rapporto tra Ilary e Melory. La sorella ha lanciato un messaggio chiaro a Ilary: "Io ci sarò sempre, comunque vadano le cose".

Parole che di certo avranno aiutato la Blasi a superare i momenti di sconforto. Una separazione è sempre dolorosa, soprattutto quando si sta sotto il fuoco dei flash dei paparazzi. La Balsi ha anche trascorso qualche ora con la nonna, una presenza fissa nella sua vita, un vero e proprio punto di riferimento. E le foto in compagnia della sorella sono anche uno schiaffo per Totti. La Blasi ha riacquistato la sua serenità.