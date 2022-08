Michelle Hunziker, indiscrezione-bomba: "Ha dormito a casa di Eros"

Francesco Fredella 31 agosto 2022 a

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello, sarebbe finita. Anche se non ci sono conferme e neppure smentite. Intanto, spunta un’indiscrezione: la Hunziker avrebbe dormito a casa di Eros Ramazzotti (i rapporti tra loro, dopo la separazione, sono sempre stati buoni).

La spifferata arriva da Gossipetv, che parla di una fonte sicura. Ricostruiamo quello che sarebbe accaduto: i due avrebbero trascorso del tempo insieme durante la settimana di Ferragosto, nella villa del cantante incastonata nel cuore della Franciacorta. Il fatto che si siano visti non è un mistero perché si erano mostrati assieme a una lezione di karate a Paratico. Ma tutt’altra cosa è dormire insieme.

Secondo un’altra fonte, però, pare che la Hunziker abbia alloggiato nel lussuoso resort Albereta, che si trova a due passi dalla casa di Eros Ramazzotti. E’ bastata questa indiscrezione per far scoppiare un nuovo caso di gossip: Eros e la Hunziker si sono visti per davvero? Hanno dormito insieme? Mistero. In ogni caso si tratta di una bomba che, se confermata, potrebbe scoppiare da un momento all’altro. I fan della coppia, che ha fatto sognare tutti negli anni Duemila, devono attendere: non ci sono conferme per adesso, solo tante spifferate.