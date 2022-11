Gf Vip, la Fiordelisi trascina Francesco Totti in tribunale? Il caso deflagra

Francesco Fredella 04 novembre 2022 a

Da una parte Antonella Fiordelisi, dall'altra la storia (molto presunta) che riguarda Francesco Totti. Finito all'improvviso nel vortice del gossip dopo che la Fiordelisi ha detto di aver ricevuto un like dall'ex capitano della Roma. Ora parla il legale di Antonella Fiordelisi, che rompe il silenzio e parla del caso. Antonella, per la precisione, non ricorda la data precisa in cui sarebbe stata contattata da Totti. Mistero, per adesso.

Però, il sito Biccy, sempre molto attento al gossip, ha contattato Alex Nuccetelli, amico di Totti. Ma, sempre il legale della Fiordelisi, decide di condivide un lungo messaggio sull’account Instagram ufficiale della gieffina. E si rivolge all'amico di Totti così: “Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”.

Come finirà la storia? Tra avvocati e tribunale? Probabilmente. Sembra chiaro che l'avvocato della Fiordelisi voglia sbugiardare Nuccetelli per difendere la concorrente del Gf Vip. E scrive: “Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi'”.

Quindi, i legali della Fiordelisi chiedono espressamente a Totti di autorizzare la pubblicazione dei messaggi. “Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione”, dicono ancora. Solo in questo modo, si arriva alla prova del nove.