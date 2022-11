Arisa, Di Carlo-choc: "Sono andato fuori di matto", perché la ha lasciata

05 novembre 2022 a

C'è stato un momento in cui Arisa e Andrea Di Carlo sembravano destinati a sposarsi, anzi lei di fatto lo aveva annunciato. Il tutto dopo una storia che durava da pochi mesi. Ma prima dei fiori di arancio, a pochi passi dall'altare, la rottura, l'addio. Dunque un lungo tira e molla, recriminazioni e passione, fino a che il sipario è calato definitivamente. Per inciso, le nozze sarebbero state previste il 2 settembre 2021, indiscrezione però mai confermata dalla coppia.

Oggi, Arisa e Di Carlo sono ex a tutti gli effetti, nessun margine per una marcia indietro. Ma che cosa è successo, davvero? La cantante ha più volte parlato della vicenda, lui quasi mai. Si sapeva soltanto che fosse furibondo per un'intervista concessa da Arisa a Domenica In, da Mara Venier.

Ora, però, ecco che intervistato da Mow Magazine il manager vuota il sacco, racconta la sua versione dei fatti. E si scopre che ci sono almeno due elementi di cui eravamo all'oscuro. "Allora, due presupposti: il primo è che io non ero molto d'accordo col fatto di annunciarlo già in tv e lei lo sapeva. Poi lo fece dire lo stesso al giornalista Santo Pirrotta al programma della Volpe e la notizia uscì su centinaia di testate, va bene. Il secondo presupposto è che non amavo guardarla quando stava in televisione", ammette.

Dunque, sull'intervista di Arisa a Mara Venier, spiega: "Allora, Rosalba si era comprata un paio di scarpe di Dior e io le dissi subito che quelle le avremmo usate solo nel letto. Quel giorno, mi scrisse per dirmi di guardarla dalla Venier perché si sarebbe messa proprio quelle scarpe. Caddi nella trappola. Mara mandò una clip di due minuti, un tempo televisivo lunghissimo, dove non venni citato. Poi neanche Rosalba non disse il mio nome. Qualcuno lo vide come un gesto di riservatezza, quasi gentile nei miei confronti. Io andai fuori di matto - ammette -. Lei, una volta a casa, cercò di calmarmi e ce la fece anche. Solo che poi alle quattro del mattino si svegliò e mi disse che voleva tornare a casa sua. Io venivo da un Sanremo in cui avevo portato sia lei che Ibra e che era stato veramente stressante, come solo il Festival sa essere. Ero spossato. In quel momento, mi dissi proprio: Io non voglio stare con qualcuno che mi pianta una scena alle quattro del mattino e mi scombussola la vita dal nulla. Così Rosalba prese la porta e io scrissi subito un post su Instagram. Qualcosa tipo: L’amore è per i coraggiosi, arrivederci e grazie, il matrimonio non si fa più. Questa fu la cosa più sbagliata del mondo, non avevo calcolato la potenza mediatica di quanto avevo scritto. Tutti quanti riportarono: Arisa lasciata all’altare ecc ecc. Non avevo pensato potesse succedere, mi è spiaciuto farle del male", conclude il suo racconto fiume. Un racconto che, però, fa capire molte cose.