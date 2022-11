Anastasia, la modella con gli zigomi più grandi al mondo? Com'era prima

24 novembre 2022 a

Anastasia Pokreshchuk, modella ucraina, è conosciuta in tutto il mondo per essere la donna con gli zigomi più grandi del mondo. La 33enne, famosa sui social per il suo dettaglio estetico fuori dal normale, ha condiviso su Instagram una sua foto di sei anni fa, prima degli interventi chirurgici, in cui appare completamente diversa, al naturale e quasi irriconoscibile. La differenza tra oggi e ieri è davvero impressionante. Mentre prima sfoggiava un viso snello e capelli ricci e biondi, nel corso del tempo il suo aspetto è cambiato drasticamente, diventato sempre più estremo. La donna ha riempito le labbra, ha ritoccato la fronte e ha ingrandito gli zigomi, scegliendo di andare sotto i ferri anche per avere delle curve xl. Ma a spiccare, oggi, sono soprattutto le enormi guance, incorniciate da lunghi capelli lisci color rosa shocking.

La foto pubblicata dalla modella su Instragram ha suscitato numerose reazioni da parte dei suoi follower. A parte qualche piccola eccezione, sono in tanti a pensare che la sua passione per i ritocchi estetici sia andata troppo oltre. "Ma cosa ti è successo?", ha chiesto qualcuno. “Restituisci la tua vecchia faccia: eri molto più bella”, ha scritto un altro utente. E ancora: “Era una persona normale e ora è come un film horror”. Nonostante le critiche, però, Anastasia sembra preferire il suo attuale aspetto fisico e non ritornerebbe mai a sei anni fa, a quando aveva 26 anni e il suo viso non era stato ritoccato da alcun filler.