Michelle Hunziker dietro le quinte: un Lato B prodigioso

Una Michelle Hunziker in formissima. Il dietro le quinta dei Michelle Impossible, "spoilerato" dalla stessa conduttrice e showgirl svizzera in una delle sue stories su Instagram, è succoso. Tutto pronto, a Mediaset, per il ritorno dello show nato per celebrare i 20 anni di carriera della presentatrice di Striscia la notizia. Doveva essere un evento "one shot", due sole puntate. L'entusiasmo del pubblico e il risultato degli ascolti furono talmente alti da convincere i vertici di Cologno Monzese a concedere il bis.

La conferma, come detto, arriva dalla stessa ex mogie di Eros Ramazzotti, che tra pochi mesi grazie alla figlia Aurora diventerà nonna a soli 45 anni. "Let's go!", scrive Michelle sfoggiando maglietta e pantaloni aderentissimi, completamente neri, e stivali bassi. La foto in controluce esalta una silhouette portentosa, con gambe più che toniche e Lato B immutabile, identico a quello che campeggiava sui maxi-poster di intimo degli Anni 90 in grado di mandate in tilt il traffico.





La Hunziker poi si mette nei panni dell'inviato speciale e con fiuto da retroscenista si intrufola nei camerini, dove coglie di sorpresa una delle protagoniste dello show, la comica Katia Follesa, confermatissima nel cast. Tra gli ospiti d'eccezione ci sarà anche Max Pezzali, l'uomo dietro ai mitici 883 ormai da anni amatissimo "solista". Il cantante saluta il pubblico ma la Hunziker lo censura simpaticamente: "Non possiamo dire niente!". Appuntamento sul piccolo schermo.