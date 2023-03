Ilary Blasi, "Totti l'ha presa malissimo". Indisceto dopo la cena con Bastian

11 marzo 2023 a

Una cena al ristorante avrebbe aumentato le tensioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pare infatti che la conduttrice abbia deciso di andare a mangiare, insieme al nuovo compagno, parenti e amici, nel ristorante gestito da Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici dell'ex calciatore. Proprio questo avrebbe infastidito parecchio Totti. A rivelarlo è stato Nuccetelli in un’intervista a Fanpage.

Il locale in questione è Il Tartarughino, che si trova nel centro della Capitale ed è da tempo gestito dall’ex marito di Antonella Mosetti. “Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guadano sempre le storie. Hanno prenotato con un cognome che non conosco - ha raccontato Nuccetelli -. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande”. Alex, poi, ha anche detto di non aver salutato Ilary. I due, infatti, non si rivolgono più la parola dopo che la scorsa estate lui ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla rottura tra Ilary e Totti. Per questo la presentatrice avrebbe anche deciso di denunciare il pr.

A proposito della cena, Nuccetelli ha rivelato: “Mi è sembrato volessero imitare i fasti che raggiunge Francesco, ma quando c’è lui casca la curva. Sono stato felice di vederle sprigionare euforia da tutti i pori, prima alle serate erano un po’ musone. Poi mi è sembrato di scorgere una piccola differenza finale. Di solito, c’era una sola carta che passava a saldare il conto, quella del Capitano. Non vorrei fare la suocera ma mi è sembrato di vedere, e così mi hanno riferito, che pagassero alla romana”.

Nuccetelli poi ha confessato di aver riportato il tutto al suo amico: "Quando l’ho detto a Francesco mi ha detto: 'Tanto grande Roma, proprio da te'". Cosa penso io? Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale? Mi sembra incongruente. E ci leggo un po’ di arroganza. Poi potrà dire che non lo sapeva ma tutte le sue amiche guardano le mie storie”.