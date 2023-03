Questo Fedez? Non proprio, cambio radicale: il suo volto oggi

13 marzo 2023 a

a

a

Addio al capello lungo e biondo platino, Fedez muta ancora look. Il rapper, dopo aver vantato una chioma biondissima, ha deciso di darci un taglio. Archiviate le polemiche post-Sanremo, il marito di Chiara Ferragni si è rasato la testa. A darne l'annuncio lui stesso sui social, dove si è mostrato tra le mura di casa mentre il barbiere "ci dava un taglio". Il rapper si è rasato (quasi) a zero, dicendo addio alle ciocche prima sfoggiate.

Notate nulla di strano? Questa foto della Ferragni ha scatenato la bufera | Guarda

Una svolta che però alla figlia non è piaciuta. Finito di sottoporsi al barbiere, Fedez si è lasciato guardare da Vittoria con il nuovo look: "Vuoi anche tu tagliarti i capelli?". "No", ha risposto senza esitare la piccola di casa dimostrando di non apprezzare molto lo stile del padre.

Che dietro alla decisione ci sia un cambio nel suo stile di vita? Il rapper nei giorni scorsi aveva optato per il silenzio, prima di tornare sui social a spiegare quanto stesse accadendo: "Escono quotidianamente notizie su di me e la mia famiglia che non sono vere e quindi è giusto che vi racconti io cosa è successo. Vi faccio il riassunto dei miei due mesi di m***". Da qui la spiegazione: "Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico, con tic alla bocca che mi impedivano di parlare liberamente".