Gerry Scotti pizzicato così con la compagna: immagini mai viste prima

Una rara foto di Gerry Scotti in compagnia di Gabriella Perino. I due, legati da tempo, sono stati fotografati in Svizzera dove hanno festeggiato i 40 anni di carriera del conduttore di Canale 5. Per l'occasione Scotti e la compagna si sono diretti a Saint Moritz. A immortalarli insieme, più felici che mai, il settimanale Chi. È una delle prime volte che un magazine riesce a intercettare la Perino. Della donna infatti si sa poco o nulla.

Di professione la Perino l'architetto, ha due figli e il loro primo incontro risale a diversi anni prima del matrimonio con Patrizia Grosso. Dopo il divorzio di Scotti i due si sono ritrovati visto che i figli frequentavano la stessa scuola. Intanto Gerry è tornato al timone di Striscia la Notizia.

"Solitamente - ha premesso a inizio puntata - non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle Hunziker, ossia tra poco, raggiungerò le 500 puntate di 'Striscia la Notizia', mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere, quindi un motivo e uno stimolo in più per tornare dietro al bancone più seguito e più amato d’Italia".