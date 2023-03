Luisa Ranieri, foto senza precedenti: "Paradiso...", bikini da urlo

18 marzo 2023 a

Luisa Ranieri si è regalata qualche giorno di relax con il marito, Luca Zingaretti, in vacanza alle Maldive. È stata l'attrice stessa a documentare il tutto sui social: in particolare ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Nelle immagini si vedono panorami mozzafiato, ma anche momenti più personali. "Qualche giorno in paradiso, con te", ha scritto l'attrice a corredo dei dolci scatti.

La Ranieri ha sfoggiato le curve in bikini, posando accanto al marito in riva al mare. Dalle foto emergono i loro sguardi e i loro sorrisi, e tutto sembra raccontare di un legame forte e sincero. I due, di solito riservati sulla loro storia, non hanno potuto fare a meno di condividere con i loro follower le foto di questa vacanza.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono sposati dal 2012 e hanno due figlie, Emma di 11 anni e Bianca di 7. "Il legame con mio marito è fondato sul patto della libertà. Ci scegliamo ogni giorno", aveva raccontato lei in un'intervista a Vanity Fair. "Mi ha cambiato la vita. Lui per me è tutto. Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne", aveva confessato invece al settimanale Nuovo.