Aida Yespica a luci rosse, "mi eccita farlo": ecco dove si mostra

Aida Yespica ha infiammato i social con una mossa che nessuno si aspettava. La showgirl venezuelana ha infatti sorpreso i suoi fan con un annuncio particolare: ha deciso di aprire un account su OnlyFans, la piattaforma hot divenuta nota per i contenuti vietati ai minori. Partendo da una base di quasi un milione di follower su Instagram, la Yespica ha sicuramente il potenziale per sfondare anche su OnlyFans.

Aida Yespica e Delia Duran, storia lesbo? "Sei pazza", "Ma sì dai...": volano stracci e accuse

La showgirl ha deciso di condividere qualcosa di più privato, come scritto nel suo profilo appena creato su OF. “100% venezuelana. Living in Milan”, la descrizione a cui poi aggiunge in inglese: “Così tanto di me che non condivido da nessun’altra parte. Chattiamo! Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi”. Per avere accesso alla vita privata della Yepisca è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 25 dollari: una cifra non banale, che rende bene l’idea del perché OF sia così tanto gettonato ultimamente.

La notizia dell’apertura del profilo della showgirl venezuelana è stata generalmente accolta in maniera positiva dai suoi fan, anche se non sono mancati alcuni commenti negativi, soprattutto da parte di chi non capisce perché personaggi dello spettacolo decidono di sbarcare su OnlyFans. “Smettono di fare soldi in modo normale, ma sanno di avere l’ancora di salvezza OnlyFans”, ha commentato un utente sui social.