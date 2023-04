Aurora Ramazzotti, in slip e reggiseno a un mese dal parto: ecco la foto

24 aprile 2023 a

Aurora Ramazzotti torna a mostrarsi ai suoi follower a un mese dal parto. E lo fa celebrando il suo corpo sui social. Nel suo ultimo post su Instagram, infatti, la si vede in posa in slip e reggiseno per una serie di selfie allo specchio. A corredo degli scatti una lunga didascalia in cui parla del rapporto con l'immagine che vede riflessa. Un'immagine con cui ha fatto finalmente pace dopo tanto tempo.

"A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio e da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durature della tua vita - ha scritto l'influencer nel post -. Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine".

"Non so bene a che punto la mia, di relazione con essa, si sia complicata tanto", ha poi aggiunto la figlia di Eros e Michelle. Per fortuna, però, ora le cose andrebbero molto meglio: "Oggi la relazione procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò". Tanti i commenti sotto al post. In molti le hanno fatto notare di essere bellissima e in splendida forma.