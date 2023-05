Cucina Botanica, "oggi glicine fritto". Ma... la vegana fa una bruttissima fine

03 maggio 2023 a

Brutta disavventura per Carlotta Perego. L'influencer vegana ha ammesso di aver avuto un'intossicazione alimentare. Tutto è accaduto dopo che la ragazza, appassionata di "cucina botanica", ha pubblicato la ricetta del glicine fritto. Una scelta che ha sollevato parecchie perplessità e che, dopo pochi giorni, ha visto Carlotta stare male. "Amici stasera ho avuto un'intossicazione alimentare allucinante", ha ammesso senza però fare riferimento a qualche rapporto causa-effetto tra la ricetta e l'intossicazione.

"Ho mangiato delle cose normalissime per cena - ha infatti spiegato -, onestamente non so proprio dirvi perché ho iniziato a stare malissimo. Come dolore penso sia quasi paragonabile a quando tre anni fa mi è scoppiato un follicolo, ma almeno è durato meno! È stata la sera più brutta della mia vita, ma mi devo ripigliare perché domani voglio annunciarvi una cosa bellissima".

Eppure sui social molti utenti continuano a nutrire qualche dubbio. Non tutti sono convinti che lo stato di salute della Perego non sia legato al glicine fritto. Ed ecco che nel giro di poco tempo la ricetta diventata un tema di dibattito: si può mangiare o meglio un piatto di pasta? è la domanda che in tanti si fanno proprio in queste ore.