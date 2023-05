Ramazzotti, "mai vista così": la foto (pazzesca) di Michelle Hunziker

Roberto Tortora 18 maggio 2023 a

Tale mamma, tale figlia. O quasi. Ed è la stessa Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker, a stupirsi per una foto inedita della mamma, che non aveva mai visto e che pubblica nelle sue stories. Uno scatto che ritrae la giovane conduttrice svizzera e la pone accanto ad una foto di lei stessa in età adolescenziale, evidenziandone le somiglianze. Uno stupore che accomuna molti visto che la foto circola sui social da tempo e a molti utenti sembra strano che Aurora non l'abbia mai vista. Sarà ormai impegnata con la sua nuova vita da mamma? La Ramazzotti scrive: “Oh wow questa foto di mia mamma non l'avevo mai vista”.

Intanto, tra una stories e l’altra, c’è anche il lavoro e Aurora si divide tra maternità e professione, cercando di far collimare le cose. Sempre attraverso i social (e dove sennò!) apprendiamo che in una foto che ritrae una tavolata con le persone del suo team sedute c'è anche il figlio Cesare. A capotavola, da vero leader come richiama il suo nome, c'è il passeggino del piccolo e delle coperte: molto probabilmente, Cesare Augusto è dentro a dormire. Una tenera immagine che conferma un legame fortissimo tra la giovane madre Ramazzotti e il suo primo figlio.

In un’altra stories, invece, postata qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti ha cominciato la giornata con trucco e parrucco per uno shooting. In tuta di jeans, con un trucco accurato e capelli fermati da un bigodino, la figlia di Michelle Hunziker si è scattata una foto allo specchio: “Shooting”. Ovviamente, il piccolo Cesare era con lei, a poca distanza, a dispetto delle malelingue che la vorrebbero già una madre assente e focalizzata solo sulla sua carriera.