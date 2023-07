Sandro Tonali, la fidanzata posa in bikini sul letto: la foto da urlo

04 luglio 2023 a

Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Newcastle. Il Milan - attraverso una nota - ha fatto sapere di aver ceduto il calciatore. "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali al Newcastle United FC. Il Club ringrazia il centrocampista per i tre anni splendidi vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali", è stato il messaggio rossonero. E a stretto giro è arrivata la reazione della fidanzata di Tonali.

"Sempre al tuo fianco", è stato il dolce messaggio di Giulia Pastore. La ragazza, 21 anni, è un'influencer molto seguita sui social. E proprio qui spunta uno degli ultimi scatti in bikini. Giulia sfoggia un costume rosa e nero e si fotografa davanti a un grande specchio, seduta sul letto.

Giulia però è stata spesso bersaglio delle critiche social. Prima che il Milan vincesse lo scudetto era stata accusata di essere una "nullafacente". Una critica alla quale non aveva mancato di replicare: "Rispondo a questo messaggio perché magari mi segue da poco e mi vede come la fidanzata di un calciatore. Voi non sapete chi sono e cosa faccio. Non mi conoscete e giudicate". Tutti muti.