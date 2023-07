Chiara Ferragni, "le indossa o no?": mistero sugli slip, delirio in Italia

08 luglio 2023 a

Sui social Chiara Ferragni fa discutere. Come sempre l'influencer con le sue stories e le sue foto scatena la bufera sul web. Con gli utenti che si suddividono come sempre tra chi la difende e chi la attacca. L'ultimo caso è scoppiato per una foto all'evento Martini. Un look che ha fatto girare la testa a tutti.

Un vestito con uno spacco vertiginoso che ha creato non pochi problemi alla Ferragni con i follower impazziti su Instagram che hanno tempestato di commenti l'influencer con domande a luci rosse. Tra le foto condivise ce n'è una con l'emoji di un cuoricino rosso all'altezza della fine dello spacco inguinale. Uno scatto che ha scatenato la bufera con un dubbio che ha "tormentato" i follower: "Ma indossa l'intimo oppure no?".

Di certo la scelta della Ferragni di posizionare una emoticon proprio in quel piccolo dettaglio sulla foto lascia parecchi dubbi. "Le indossa o non le indossa?".

La domanda è diventato un vero e proprio tormentone che ha fatto impazzire i social. La Ferragni però non ha svelato le sue reali intenzioni e così il mistero resta. Ma di certo il suo look è diventato virale, un look da urlo.