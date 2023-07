Emily Ratajkowski, "ho caldo...": abito trasparente e visioni proibite, da impazzire

12 luglio 2023 a

Bella, meravigliosa ed esagerata. Si parla di Emily Ratajkowski, la super-modella, una delle donne più belle al mondo. Irraggiungibile e tremendamente sexy, la Ratajkowski giorno dopo giorno incanta sul suo profilo Instagram.

Ma nelle ultime ore ha dato in pasto ai suoi seguaci un rullino con una serie di foto che hanno riscosso un successo esagerato. Emily ha infatti sfoggiato un outfit dannatamente sexy, un abito bianco e trasparente, che insomma lasciava ben poco spazio all'immaginazione. Morale della favola, le foto hanno raccolto un diluvio di cuoricini e altrettanti commenti estatici.

"A volte devi solo indossare il vestito ed essere quella ragazza", scrive in inglese la Ratajkowski a corredo delle fotografie. Peccato che non si affar semplice essere come lei. Tant'è, tra i molti commenti ecco che c'era chi la implorava: "Ti prego, sposami". E ancora: "Ho caldo, sei spettacolare", "Sono innamorato di te", "Sei la perfezione e sei incredibilmente sexy", si scioglieva un altro. E la lista di complimenti è lunga, davvero lunga...