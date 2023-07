Francesco Totti e Noemi, sfregio a Ilary Blasi: in questa foto...

19 luglio 2023 a

Una sorpresa romantica e inaspettata per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia, in visita ai Musei Vaticani, ha ricevuto dal clavigero dell’importante museo, Gianni Crea, le chiavi della Cappella Sistina. A immortalare il tutto ci ha pensato la compagna dell'ex capitano della Roma. Noemi nelle sue Instagram stories ha pubblicato una serie di immagini che mostrano la commozione sul volto di entrambi per questa visita speciale. "Grazie", ha poi scritto Totti a corredo di una delle foto pubblicate.

Peccato però che prima di loro era stata Ilary Blasi, a separazione già avviata, a ricevere le tanto ambite chiavi. E sempre dal clavigero Gianni Crea. La conduttrice dell'ultima edizione dell'Isola dei Famorsi era però accompagnata solo da alcuni amici e dai responsabili dell'importante istituzione. Niente Bastian Muller ancora.

Intanto la coppia Totti-Bocchi sembra non curarsi degli ex. I due sono reduci da una vacanza formato famiglia in America. Con la coppia, infatti c’erano i figli di lei e quelli di lui, oltre a una serie di amici. E così le diatribe con la Blasi per la questione del centro sportivo della Longarina o per i Rolex da condividere sembrano un lontano ricordo. Almeno per il momento.