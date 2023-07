Al Bano e Romina Power, "l'uomo dietro il divorzio": il nome vip, un terremoto

28 luglio 2023 a

Il gossip è di quelli succulenti, ancorché "stagionati" e vagamente amarcord. Secondo Dagospia, nella lunghissima lista delle conquiste sentimentali di Alain Elkann ci sarebbe anche Romina Power. Con inimmaginabili intrecci, peraltro, con Albano Carrisi.

"L'unico Elkann che anche quando sospira, morde!", annuncia il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino, accennando alle straordinarie tecniche da seduttore del papà di John e Lapo. "Avvisate i lanzichenecchi seg***li del treno di Foggia (è il riferimento decisamente sopra le righe all'ormai mitologico articolo-sfogo di Elkann pubblicato su Repubblica, ndr) che va aggiornato l'elenco delle 'vittime' dell'innarrestabile libertino Alain: correva l'anno 1999 quando le riviste di gossip (vera informazione) annunciarono, tra le sue innumerevoli conquiste, anche Romina Power".

Elkann? Dov'è la notizia, "Repubblica" odia da sempre il popolo

"Qualche giornale - si legge ancora - ipotizzò che si fosse lui dietro il divorzio di Romina con Al Bano. Elkann ha parlato do una 'grande amicizia' con la sublime interprete del Ballo del qua qua - ironizza Dago -, salvo poi aggiungere: 'Quanto accade nella mia vita privata sono fatti miei'". A corredo di queste velenose righe, un vecchio pezzo datato 1999, appunto, dal sito musicale Rockol.it: "Sul sito Italy global nation (www.adnkronos.com) un servizio con foto, illustrerebbe come alla Power sarebbe vicino Alain Elkann, ex marito di Margherita Agnelli e padre di Jaki".