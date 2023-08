Andrea Sunshine sconvolge il mondo: sapete quanti anni ha? Foto... pazzesche

09 agosto 2023 a

Si chiama Andrea Sunshine ed è un vero e proprio fenomeno-social. Ammette con orgoglio di essere una "divoratrice di uomini", ovvio con la complicità della sua bellezza. E ogni sua foto diventa virale. Comprese le ultime postate su Instagram.

Andrea è diventata famosa dopo aver preso parte, in Gran Bretagna, al concorso di bellezza Miss BumBum. Dunque si è data da fare in veste di sexy-influencer ed esperta di fitness. E, incredibile ma vero, è già nonna: ha 54 anni portati divinamente ed è divorziata da 18. E soprattutto è molto... disinibita.

Spesso è finita sui tabloid britannici per le sue uscite molto libertine, provocatorie. Ora si è tornati a parlare di lei per alcuni scatti malandrini pubblicati sui suoi profili social. Molto "passionale", in una recente intervista al Daily Star ha rivelato di avere avuto più di 720 partner dopo essere tornata single. Numeri davvero sconvolgenti.

Eccoci dunque all'ultimo post dato in pasto ai seguaci di Instagram, in cui Andrea Sunshine si mostra in topless e sfoggia un fisico da far invidia a modelle e influencer ben più giovani di lei. "Sono orgogliosa del mio seno perfetto", ha rivendicato con orgoglio in calce agli scatti. E ancora: "Ne sono orgogliosa perché le mie te*** non sono cadenti e sono naturali al 100%", conclude l'incontenibile Andrea Sunshine.