Papa Francesco torna a criticare l'operato del governo (seppur senza citarlo) sulla questione migranti e questa volta lo fa dalle colonne de Il Sole 24 ore con una lezione di economia: "L'agire economico è sempre un fatto etico. Non è più possibile che gli operatori economici non ascoltino il grido dei poveri". E poi consiglia l'Europa su come muoversi: "L'Europa ha bisogno di speranza e di futuro. L'apertura, spinti dal vento della speranza, alle nuove sfide poste dalle migrazioni può aiutare alla costruzione di un mondo in cui non si parla solo di numeri o istituzioni ma di persone. Tra i migranti ci sono persone alla ricerca di condizioni per vivere o sopravvivere. Per queste persone che fuggono dalla miseria e dalla fame, molti imprenditori e altrettante istituzioni europee a cui non mancano genialità e coraggio, potranno intraprendere percorsi di investimento, nei loro luoghi d'origine".

Bergoglio attacca quei paesi, come l'asse di Visegrad, che hanno condotto una politica volta a bloccare il flusso migratorio: "Non esiste futuro pacifico per l'umanità se non nell'accoglienza della diversità, nella solidarietà, nel pensare all'umanità come una sola famiglia". Dunque Papa Francesco rilancia l'iniziativa che aveva promosso nel settembre dell'anno scorso Share the Journey, condividi il viaggio: "Il viaggio si fa in due - spiega - quelli che vengono nella nostra terra, e noi che andiamo verso il loro cuore per capirli, capire la loro cultura, la loro lingua, senza trascurare il contesto attuale". "Questo sarebbe un segno chiaro di un mondo e di una Chiesa che cerca di essere aperta, inclusiva e accogliente, una chiesa madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune" conclude.