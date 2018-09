Tra gli scheletri nel'armadio della Santa Sede ora c'è anche il coro della Cappella Sistina. È lo stesso direttore Massimo Palombella a finire nel mirino: molte le segnalazioni di mamme che denunciano i metodi rudi utilizzati nei confronti dei loro figli che cantano durante le celebrazioni presiedute dal Papa nella basilica di San Pietro, ma anche in giro per il mondo. Non solo, perché qualche mese fa sul coro lo stesso papa Francesco ha autorizzato dei controlli in merito agli aspetti economico-finanziari. "Il sospetto riguarda un uso disinvolto dei soldi che entravano in Sistina per i concerti, indirizzati in un conto presso una banca italiana - riferisce la Sala Stampa del Vaticano - "Le ipotesi di reato sono riciclaggio, truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato". Indagati, secondo alcune fonti, sarebbero i responsabili ultimi della Sistina: il direttore amministrativo, Michelangelo Nardella e Palombella.

Dopo diversi accertamenti interni, il nunzio apostolico Mario Giordana ha consegnato una relazione, coperta dal segreto, a padre Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia da cui dipende il coro, e al segretario di Stato Pietro Parolin. Si parla di abusi, ma ancora è da accertare se si tratti di molestie sessuali. È al vaglio degli inquirenti anche un conto corrente dove transitavano i soldi di alcuni concerti, utilizzati però per spese personali. Ma anche Nardella non è poi così virtuoso, già lo scorso luglio è stato sospeso per un procedimento amministrativo. Si è scoperto infatti che, in occasione di un convegno di medici, gli organizzatori avevano chiesto a Nardella una lettera di saluto del Papa. La segreteria di Stato aveva rifiutato e Nardella aveva comunque autorizzato l'utilizzo di un'altra missiva inviata a un altro convegno che si era svolto qualche settimana prima, cambiando giusto qualche parola.