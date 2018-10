Marco Minniti rivela i retroscena del Viminale nel suo nuovo libro scritto per Rizzoli, Sicurezza e Libertà, terrorismo e immigrazione contro la fabbrica della paura. Ma quello che colpisce di più è la verità sulla visita di Papa Francesco a Bangui, in Centrafrica, avvenuta nel 2015. "In occasione del Giubileo, Bergoglio ha voluto l'apertura della Porta Santa proprio in uno dei paesi più difficili e rischiosi al mondo", spiega l'ex ministro dell'Interno. Durante il viaggio furono coinvolte Italia e Francia, e se Parigi fece sapere che "sconsigliava il viaggio per motivi di sicurezza", l'Italia rispettava "l'irrevocabile volontà del Santo Padre a partire".

Minniti nel suo libro ricostruisce quanto fatto dall'intelligence, il successo del viaggio, il messaggio per la lotta al terrorismo e la busta ricevuta "con una foto del Santo Padre con i suoi angeli custodi, tutti con indosso la maglietta della gendarmeria vaticana" anche se "mi è parso di intravedere qualcuno che della gendarmeria vaticana non era". Qualcuno dei nostri che di gloria non ne ha ricevuta, ma che ha ugualmente portato a termine la missione.