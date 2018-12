Il meteo di Natale? Semplicemente pessimo. Si parta dalla vigilia, dove spiega 3BMeteo che si troveranno nubi su tirreniche con qualche pioggia su medio-alta Toscana e basso versante tirrenico; nevicate inoltre si addosseranno alle Alpi di confine ma a quote in genere medio-alte. Altrove discreto salvo nebbie in Valpadana ma in sollevamento dal pomeriggio. In serata peggiora rapidamente sulle adriatiche con qualche pioggia o rovescio sparso, in estensione al Sud entro la notte. Venti in rinforzo inizialmente tra Libeccio e Ponente, poi Maestrale, Tramontana e Grecale entro fine giornata. Dunque il 25 dicembre, il giorno di Natale: locali piogge o rovesci all'estremo Sud nella prima parte di giornata, specie tra Calabria e Sicilia, con neve alle quote medie; qualche nota instabile non esclusa sulla Sardegna. Altrove bel tempo con sole prevalente; a fine giornata tornano banchi di nebbia sulla Valpadana. Temperature in calo specie sulle adriatiche e in quota. Venti sostenuti di Tramontana e Grecale, in graduale attenuazione da Nord. Infine, per il 26 dicembre, alta pressione in nuovo rinforzo per una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, salvo nubi basse tra Liguria e alta Toscana e nebbie talora persitenti sulla Valpadana. Temperature in nuovo aumento e attenuazione del vento da Nord, salvo rinforzi residui sullo Ionio.