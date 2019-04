Ma almeno nella Settimana Santa potrebbero parlarci di Gesù Cristo? O chiediamo troppo al Vaticano e a Bergoglio? Non so se oltretevere ci siano ancora cattolici (a parte Benedetto XVI e pochi altri), ma in fin dei conti la ragion d' essere della Chiesa è solo questa e la gente comune ha un desiderio infinito di ascoltare uomini di Dio che parlano di Gesù, del senso della vita e dell'eternità.

Per discettare di clima e ambiente c'è già Greta Thunberg con i suoi seguaci, non c' è bisogno di Bergoglio che, se ci credesse, metterebbe in guardia dalle fiamme dell' Inferno più che dal riscaldamento globale.

Possibile che nella Chiesa sia stata completamente spazzata via la Passione di Cristo che si consegna al massacro per amore nostro, che "si svenerà per voi" come recita un antico canto polifonico, e che risorge, sconfiggendo il male e la morte, aprendo così agli uomini la vita eterna? Quante volte sentite Bergoglio parlare di resurrezione, di eternità, di Inferno, Purgatorio e Paradiso? Da quando è iniziata la sua stravagante epoca sudamericana (alla messa d' inaugurazione parlò di ambiente), Gesù è diventato il Grande Misconosciuto, ma ancora di più il silenzio assoluto ha riguardato la vita eterna e il mistero di Dio.

Gesù viene ancora, saltuariamente, rammentato, ma solo come pretesto per parlare di migranti. A Natale ci hanno raccontato che Gesù era migrante (anche se non è affatto vero), così - invece della nascita del Figlio di Dio - sono stati celebrati i barconi.

PRETESTO

Nella Settimana Santa ecco di nuovo il pretesto della Passione di Cristo per parlare - come al solito - di migranti. Il card. Bassetti, bergogliano presidente della Cei, perfino nella liturgia del giovedì santo ha voluto ripetere le solite baggianate farlocche («I migranti non sono un problema, sono una risorsa»). Nella Via Crucis del Colosseo, quella con la presenza di Bergoglio, c'informa Repubblica, le diverse «meditazioni contestano porti chiusi e lager dei migranti».

È chiaro che nella Passione di Cristo è compreso tutto il dolore degli uomini, ma anzitutto, almeno di Venerdì Santo, si dovrebbe parlare di lui, perché per parlare di migranti Bergoglio usa già gli altri 364 giorni dell'anno.

Se poi vogliamo proprio parlare di atrocità ci sarebbero le sofferenze dei cristiani perseguitati che però il Vaticano di Bergoglio non ama considerare perché i persecutori sono spesso i regimi dei "fratelli" islamici o quelli comunisti come la Cina che Bergoglio vuole compiacere ad ogni costo (gli ha praticamente consegnato la Chiesa cinese).

Oppure ci sarebbe da parlare dell'attacco alla vita, a cominciare da quella dei "non nati" (molti milioni ogni anno), ma questo non è un tema politicamente corretto, quindi il Vaticano se ne guarda.

D'altronde la questione migranti è del tutto fuori tempo, perché oggi - chi ha a cuore la loro vita - dovrebbe solo rallegrarsi per la fine delle stragi in mare. Tuttavia non lo fa per non riconoscere i meriti del ministro dell' Interno.

La Chiesa africana considera una sciagura la partenza di tante energie giovani verso l' Europa. Come ha spiegato il card. Robert Sarah, africano: «La Chiesa non può collaborare con la nuova forma di schiavismo che è diventata la migrazione di massa. Se l' Occidente continua per questa via funesta esiste un grande rischio - a causa della denatalità - che esso scompaia, invaso dagli stranieri, come Roma fu invasa dai barbari. Parlo da africano. Il mio paese è in maggioranza musulmano. Credo di sapere di cosa parlo».

Il cardinale ha anche aggiunto: «Come un albero, ciascuno ha il suo suolo, il suo ambiente in cui può crescere perfettamente. Meglio aiutare le persone a realizzarsi nelle loro culture piuttosto che incoraggiarle a venire in un' Europa in piena decadenza. È una falsa esegesi quella che utilizza la Parola di Dio per valorizzare la migrazione. Dio non ha mai voluto questi strappi».

Proprio il card. Sarah, grande uomo di Dio, ha spiegato mille volte che la più grande carità verso gli uomini è donare loro Dio, l' annuncio cristiano, ed è questo il compito della Chiesa.

Ma la chiesa progressista ha accantonato Dio e si occupa solo di politica, schiacciata sui temi della Sinistra. Bergoglio è in campagna elettorale permanente.

Sui giornali clericali sono spariti i "principi non negoziabili" e la politica "progressista" dilaga. Il giovedì santo, sulla prima pagina di Avvenire, giornale della Cei, campeggiava una grande pubblicità dell' ultimo libro del gesuita padre Bartolomeo Sorge (è tornato anche lui in questo revival degli anni Settanta).

S'intitola: "Perché il populismo fa male al popolo". Capito? Mica spiega che il laicismo o il relativismo fanno male al popolo, mica ci mette in guardia dal politically correct, mica tuona contro l' islamismo o contro il comunismo (c' è ancora, nella Cina che sta conquistando il mondo). No, il pericolo pubblico è rappresentato dal fantomatico "populismo". Sono ancora fermi alla copertina di Famiglia cristiana con Salvini nei panni del diavolo.

La cancellazione di Dio dalla scena pubblica, di cui ha drammaticamente parlato Benedetto XVI nel suo ultimo intervento, sta avvenendo anzitutto ad opera di coloro che - per mestiere, se non per missione - dovrebbero parlare al mondo di Cristo e dell' eternità.

LE PAROLE DI BENEDETTO

Lo ha detto con dolore lo stesso papa Benedetto: «Anche noi cristiani e sacerdoti preferiamo non parlare di Dio Dio è divenuto fatto privato di una minoranza».

Eppure gli uomini hanno uno struggente bisogno di ritrovare il senso della vita, di vedere una salvezza e guardano alla Chiesa come nei giorni scorsi, commossi, durante l' incendio della grande cattedrale di Notre Dame.

C'è fame e sete di Dio, ma chi dovrebbe sfamare e dissetare l' umanità è tarantolato dalla politica, dal fanatismo ambientalista e migrazionista e ha dimenticato Dio.

Eppure nulla come il volto di Cristo arriva al cuore. Come scriveva George Bernanos: «Verrà un giorno in cui gli uomini non potranno pronunciare il nome di Gesù senza piangere». Siamo molto vicini a quel giorno.

di Antonio Socci