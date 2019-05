Fermata mentre stava tornando a casa da scuola e stuprata in pieno giorno, lungo il Talvera, nei pressi dello stadio Durso. L'orrore è andato in scena a Bolzano, vittima una 15enne, che non è riuscita a fuggire dalle due bestie che hanno a lungo abusato di lei, per poi fuggire lasciando perdere le proprie tracce. Ma il Corriere del Veneto rivela che la polizia è riuscita a isolare il dna degli aggressori: i ricercati sono due ventenni nigeriani che vivono sotto i ponti della città. Lo stupro della ragazzina risale allo scorso lunedì, ma la notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. Portata in Questura, gli agenti hanno subito cercato di ricostruire l'accaduto per mettersi immediatamente sulle tracce dei due immigrati. Sul corpo della studentessa sono riusciti a trovare alcune tracce di dna e, grazie alla sua testimonianza sono stati in grado di risalire a due senzatetto di 22 e 27 anni che vivono sotto i ponti di Bolzano. Adesso è partita la caccia alle due belve: la speranza degli inquirenti è di arrestarli prima che possano commettere altre violenze.