Accertato. La ragazza olandese di cui ieri tutti i giornali raccontavano la morte per eutanasia in realtà è deceduta perché non si nutriva più e non beveva più. Molte anoressiche fanno la stessa fine, incurabili e insensibili anche alle cure dei familiari. Pertanto la notizia che Noa sia stata uccisa con il benestare dello Stato è semplicemente falsa. Ciò nonostante è stata data con grande rilievo in prima pagina dalla totalità dei quotidiani, incluso il cattolico Avvenire, specialista in prediche contro lo scandalismo e generi affini. Addirittura i giornali hanno pubblicato in vetrina la fotografia della giovinetta pur sapendo che i minori non debbano figurare in effigie sui nostri fogli.

È vietato. Non c'è stato un sol collega che abbia controllato la fondatezza della notizia in questione e abbia rammentato che il volto dei bambini e degli adolescenti non possa essere riprodotto dalla stampa. Si tratta di impedire siano riconosciuti. Di conseguenza mi rivolgo all'Ordine nazionale dei giornalisti e in particolare a quello della Lombardia per denunciare l'accaduto e per sapere come si intende procedere per sanzionare coloro che hanno commesso il descritto abuso.

Noi di Libero siamo sistematicamente perseguiti dalla corporazione per la qualità stilistica dei nostri titoli, addirittura veniamo sanzionati severamente poiché diciamo pane al pane e vino al vino, poi ci tocca assistere allo scempio commesso dai cronisti alle prese col dramma olandese senza che i giudici dell'Albo muovano un dito per punire i responsabili. Personalmente sono stato sospeso tre mesi dall'Ordine, ovvero condannato alla disoccupazione, per la famigerata vicenda Boffo soltanto perché il quotidiano del quale ero a capo raccontò una storia parzialmente vera nei dettagli. Risultato: il povero Boffo, direttore ai tempi di Avvenire, è scomparso dalla circolazione mediatica mentre io sono ancora qui a rompere i coglioni.

Ci sarà un motivo. Recentemente l'Ordine mi ha tirato le orecchie perché ho scritto che i criminali islamici sono da scartare, secondo i comandamenti di Trump. Adesso sono curioso di sapere come agirà nei confronti di chi ha enfatizzato la bufala riguardante Noa deceduta naturalmente e fatta passare per vittima delle istituzioni.

Non ho finito. Chiedo al presidente della commissione disciplinare, tale Colonnello, se intenda o meno comportarsi da caporale nel sorvolare sulla foto di Greta, 16 anni, la cui foto è apparsa illegalmente su qualsiasi media. Sono quasi certo che egli farà orecchio da mercante e continuerà a prendersela con noi, risparmiando i suoi amici di sinistra spinta.

di Vittorio Feltri