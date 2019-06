Arriva il caldo con l'anticiclone africano che, per i prossimi giorni, alzerà ulteriormente il tiro andando a coinvolgere più direttamente anche le regioni del Nord Italia. A confermarlo sono gli esperti di 3bmeteo.it ". Entro il weekend infatti tutta la Penisola avrà fatto i conti con questa nuova ondata di calore che porterà temperature molto elevate sulle Isole Maggiori e sulle regioni del Sud con punte fino a 38-40°C.

Giovedì l'anticiclone africano tenderà a irrobustirsi nuovamente a partire da ovest, mentre le temperature aumenteranno un po' ovunque con valori più alti sulle Isole Maggiori e l'estremo Sud. Il caldo colpirà anche la giornata di venerdì, quando l'aria rovente invaderà il bacino centrale del Mediterraneo conquistando la Sardegna, le regioni centrali e la Sicilia. Sabato al Nord si avvertirà qualche grado in meno, mentre ancora gran caldo soprattutto su adriatiche e Sud. Per la giornata di domenica ci saranno, in tutte le regioni, abbondantemente 30°C, ma con picchi inferiori rispetto ai giorni precedenti.