Far west a Napoli, dove un anziano signore di 83 anni infastidito da rumore e schiamazzi che provenivano da un chiosco sotto casa sua ha preso una pistola ed ha aperto il fuoco, uccidendo. Il fatto di cronaca arriva da Palma Campania e si è consumato nella notte tra sabato e domenica, dove il signore ha ucciso Giuseppe Di Francesco, 67 anni, il titolare del chiostro morto in ospedale a causa delle lesioni. L'anziano, però, ha esploso diversi colpi: nella sparatoria sono rimaste ferite altre persone, curate in ospedale. I carabinieri, dopo il raptus, hanno bloccato e arrestato l'anziano signore.