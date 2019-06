Di seguito, un pezzo in cui vengono stimati gli introiti di cui potrà godere l'Italia in seguito all'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. Cifre che faranno venire un travaso di bile a Marco Travaglio, il quale sul Fatto Quotidiano ha subito puntato tutto su corruzione e inchieste che saranno. Insomma, mentre lui spera nelle manette, parlano le cifre.

Mancano pochi minuti all' assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Nel salone dello SwissTech di Losanna, dove il presidente del comitato olimpico internazionale Thomas Bach sta per annunciare la decisione, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti canticchia «The winner takes it all», degli Abba, storico gruppo svedese. La capitale della Svezia, Stoccolma, è l' ultimo ostacolo da superare per poter ospitare la manifestazione a cinque cerchi.

«The winner takes it all», il vincitore prende tutto. «Come al conclave si aspetta il fumo che viene fuori» scherza Giorgetti, che poi prova a coinvolgere nella performance canora il governatore del Veneto Luca Zaia. Il "doge", com' è chiamato nell' ex Serenissima, è visibilmente emozionato. È stato uno dei primi a credere di poter vincere la sfida.



«SIAMO PARTITI»

Poco dopo le 18, quando il presidente del Cio apre la busta e annuncia che saranno Milano e Cortina a ospitare l' Olimpiade, esplode la festa. La delegazione italiana guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò si abbraccia, urla di gioia, qualcuno si commuove. «Siamo i migliori, per questo abbiamo vinto» dice Zaia ai cronisti. «Dedico questa vittoria a tutti i veneti. Lo sport non fa politica ma dossier e presentazioni spettacolari come la nostra. Ci sono stati anche momenti nei quali sembrava che saltasse tutto» aggiunge «però il risultato è arrivato. Noi siamo già partiti per i Giochi: non si arriva con un dossier così se non si è già partiti». Esulta, ovviamente, anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana: «Penso alla nostra regione, ai benefici che porterà questo evento, posti di lavoro, interventi, sviluppo economico». Già: le Olimpiadi sono un grande ritorno d' immagine, non c' è dubbio, ma anche un grandissimo volano per l' economia. L' assegnazione della rassegna a Milano-Cortina, secondo uno studio dell' Università Bocconi, vale circa 4 miliardi di euro di indotto. Poco meno di 3 riguardano Milano e la Lombardia. La cifra rimanente, un miliardo 200 milioni, avrà ricadute positive sul Veneto e il Trentino Alto Adige, regione che a sua volta verrà coinvolta nella manifestazione. A Trento, e nello specifico a Baselga di Pinè, Tesero e Predazzo, si svolgeranno le gare di pattinaggio di velocità, di sci di fondo e di salto con gli sci. Anterselva, in provincia di Bolzano, sarà la sede del biathlon.



I NUMERI

Per ogni euro investito, ha messo nero su bianco la Bocconi, è previsto un ritorno di 2,7, con un saldo positivo di 868 milioni. Tutto questo senza contare le spese che sosterranno le delegazioni per l' alloggio e gli spostamenti, oltre naturalmente a quelle degli spettatori. La rassegna, da qui alla sua conclusione - domenica 22 febbraio con la cerimonia finale all' Arena di Verona - creerà circa 36mila posti di lavoro: l' Università Ca' Foscari di Venezia, ne ha previsti 13.800 solo in Veneto e Trentino Alto Adige. Alla crescita occupazionale generale vanno poi aggiunte tutte le professioni legate all' accoglienza e al turismo, ed è verosimile, considerando che il settore - già peraltro molto florido - si rafforzerà ulteriormente, che parte di questi posti di lavoro siano destinati a rimanere anche al termine dell' Olimpiade. In buona sostanza Milano-Cortina avrà l' impatto economico di un piccolo Expo: l' esposizione universale, durata 6 mesi, ha generato un indotto di 31,6 miliardi. La rassegna olimpica, che durerà 17 giorni, dovrebbe incidere sul Pil per 2,3 miliardi nel periodo 2020-2028, con apice tra il 2025 e il 2026.

Stando allo studio elaborato dall' Università La Sapienza, commissionato dal governo, nelle casse dell' erario entreranno 602 milioni.



COSTI E INVESTIMENTI

Secondo lo stesso dossier il costo totale delle Olimpiadi 2026 sarà di 1,9 miliardi. La parte più consistente della spesa è stata ascritta alla voce «gestione complessiva dell' evento», poco meno di un miliardo 200 milioni, leggermente inferiore a quella investita per Torino 2006. L' esborso legato alla sicurezza, che pure è una delle varianti più complicate da calcolare, è stato stimato in 415 milioni: la previsione è di impiegare 15mila agenti delle forze di polizia ai quali si aggiungeranno gli uomini della Protezione Civile e della vigilanza privata. In base al dossier del Coni la stessa somma, 415 milioni, verrà incassata dagli sponsor. Il comitato olimpico ha stimato una copertura di pubblico media dell' 85% rispetto alla capienza complessiva degli impianti. Le sessioni di gara saranno 293 e l' incasso derivante dalla vendita dei biglietti, stando alle previsioni, sarà di 234 milioni. A questa va aggiunta una decina di milioni ricavati dalla cessione della licenza per le scommesse. Saranno inoltre investiti 346 milioni in infrastrutture, una cifra contenuta rispetto ai numeri generali, ma va detto che quasi tutte le località coinvolte hanno già impianti all' avanguardia. La leader di Fratelli d' Italia, Giorgia Meloni, in serata parla di «sogno italiano. L' auspicio è che quelli del 2026 siano i giochi "made in Italy": vetrina per il marchio italiano». Tra sette anni però dovremo dimostrare al mondo di essere stati all' altezza.

di Alessandro Gonzato