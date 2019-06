La massa d'aria rovente di matrice subtropicale ha ormai raggiunto il Mediterraneo e l'Europa occidentale causerà un'imponente ondata di calore in molti Paesi d'Europa. Il picco del caldo, avvertono gli esperti di 3bmeteo.it, è previsto tra le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 giugno.

Per quanto riguarda l'Italia i valori più elevati si raggiungeranno giovedì in Val Padana, specie tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, zone interne di Toscana, Umbria, Lazio, ma anche sui fondovalle di Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono possibili picchi di 40-42 gradi in Piemonte tra le province di Vercelli, Alessandria, Asti, 39-41 tra Torino, Ovest Lombardia (possibili 40 gradi anche a Milano città) ed Emilia Romagna (39-40 gradi a Bologna). In Toscana, Umbria e Lazio valori leggermente inferiori, intorno ai 39°C a Firenze, Siena, fino a 36-38°C a Roma.

Si tratterà comunque di un caldo nel complesso torrido anche al Nord, stante una graduale diminuzione dei valori di umidità relativa per un temporaneo effetto foehn in discesa dall'arco alpino.