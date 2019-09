Fdi, flashmob sui navigli milanesi. Fidanza: “Difendere il genio italiano in Italia e nel mondo”

Alla fine è spuntato anche lo striscione “ELEZIONI SUBITO” (nelle foto) sul barcone con cui Fratelli d’Italia ha smolcato le acque del Naviglio Grande di Milano. Un evento per celebrare i 500 anni di Leonardo Da Vinci e mettere in cantiere iniziative a difesa del genio italiano in Italia e nel mondo. “Navigare necesse est”. È questo motto latino ripreso da D’Annunzio, il titolo dell’iniziativa promossa dall’eurodeputato milanese Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, nell’ambito delle iniziative preparatorie ad Atreju 2019, la festa della destra in programma a Roma da venerdì 20 a domenica 22 settembre.

“Un percorso ideale che unisce il più grande genio italiano, Leonardo, passa per lo spirito letterario ed eroico del Vate D’Annunzio e arriva fino alla necessità di tutelare la creatività e l’eccellenza delle produzioni italiane”, ha spiegato Carlo Fidanza, rilanciando “l’impegno di Fratelli d’Italia per l’assegnazione a Milano di una delle sedi del Tribunale europeo dei Brevetti che dovrà lasciare Londra a seguito della Brexit e per l’approvazione di una normativa europea sul “Made in”, l’etichettatura di origine obbligatoria, per difendere i prodotti europei dalla concorrenza sleale asiatica”.



Ospiti d’eccezione il professor Francesco Alberoni, che ha tracciato un percorso storico sull’identità culturale italiana, l’attore Edoardo Sylos Labini che sta portando in tutta Italia uno spettacolo inedito su D’Annunzio, e il Presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella che ha ribadito la necessità di tutelare il Made in Italy a 360 gradi. Lara Magoni (Assessore a Turismo, Marketing e Moda di Regione Lombardia) e Paola Frassinetti (Vice presidente Commissione Cultura e Istruzione Camera dei Deputati) hanno annunciato un tavolo di lavoro congiunto per realizzare la proposta di Giorgia Meloni per la creazione un “liceo del Made in Italy”, per rendere più attrattivi i mestieri legati alle nostre produzioni di qualità.



L’evento si è chiuso con gli interventi di altri esponenti di Fratelli d’Italia come Riccardo De Corato (Assessore alla Sicurezza Regione Lombardia), Maria Teresa Baldini (deputato FdI), Andrea Mascaretti (Consigliere comunale di Milano), Fabio Raimondo (Vicoordinatore regionale FdI) che hanno ribadito la crescita di Fratelli d’Italia a Milano e in tutta Italia invitando tutti ad Atreju e lanciando un appello per l’apertura di un tavolo per le elezioni di Milano 2021.