Friuli, sedicenne prende l'auto della madre e muore: in macchina altri sei ragazzini

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 2, sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, in provincia di Udine. Secondo una prima ricostruzione, il minore avrebbe preso le chiavi della macchina utilizzata dalla madre e si sarebbe messo al volante con a bordo altri sette ragazzini, anche loro minorenni.

Per cause ancora da accertare, probabilmente riconducibili all'inesperienza e all'asfalto bagnato dalla pioggia, il giovane ha perso il controllo della vettura che si schiantata violentemente contro un palo della luce, ribaltandosi su sé stessa e terminando la sua corsa in un campo ruote all'aria. Il 16enne al volante è morto, mentre gli altri sette coetanei sono rimasti feriti.