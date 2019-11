Maltempo, l'allarme della climatologa Baldi: "Nessuna tregua fino a settimana prossima"

Non ci illudiamo, il maltempo non è ancora terminato. Parola di Marina Baldi, climatologa del Cnr, che prevede pioggia fino a metà settimana. Poi al Sud la situazione migliorerà, mentre giovedì e venerdì ci sarà una nuova perturbazione al Nord, in Sardegna e sulle regioni del Tirreno". Il motivo? per l'esperta "scontiamo l'estate e l'ottobre molto caldi" spiega alle colonne del Corriere.

Non solo, perché in questi giorni fa anche più caldo del normale. Ha ragione Greta Thunberg dunque? "Il cambiamento climatico può avere effetti sul maltempo, anche se non abbiamo abbastanza dati per affermarlo con certezza. Oggi in atmosfera vediamo la presenza di una corrente molto ampia, che va dall'Islanda al Mediterraneo e convoglia le perturbazioni verso l'Italia. Queste correnti dal Nordafrica rimbalzano poi in su, risucchiando aria calda e generando venti forti di scirocco".Tutto nella norma.