Essilor Italia al Focus Live di Milano al Museo della Scienza presenta il mondo delle lenti

Essilor Italia torna protagonista di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica organizzato dal magazine Mondadori, per il quale l’azienda - leader nel settore ottico e oftalmico - si conferma main partner della manifestazione, giunta alla seconda edizione. Sarà Milano ad ospitare la tappa conclusiva della manifestazione dal 21 al 24 Novembre 2019 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Una quattro giorni dai grandi numeri che - per la particolarità degli argomenti che saranno trattati - si preannuncia una tappa imperdibile per i tanti visitatori attesi: 50.000 metri quadri per incontri, laboratori ed esposizioni, oltre 100 ore di conferenze ed eventi, oltre 200 relatori, 35 installazioni e oltre 60 ore di laboratori e visite guidate. “Come vogliamo vivere nel 2029?” è il tema centrale del festival nonché il fil rouge che sarà interpretato negli stand e raccontato anche attraverso gli interventi negli Speaker’s Corner.

In questa cornice esclusiva, Essilor racconterà la propria visione del futuro in fatto di benessere visivo e sicurezza stradale, due focus collegati tra loro che rappresentano un caposaldo delle iniziative dell’azienda. All’interno del proprio spazio espositivo di 12 mq, Essilor Italia accoglierà i visitatori con l’obiettivo di promuovere la cultura del benessere visivo in linea con la mission aziendale “Migliorare la vita, migliorando la vista”. Sarà possibile effettuare screening visivi attraverso l’utilizzo di Visiosmart 500, uno strumento innovativo che consente di rilevare acuità visiva, sensibilità alla luce, campi di visione e fotosensibilità, o effettuare un test digitale on line (www.essiloritalia.it/essilor-fia-quiz). Al termine di queste attività, verrà consigliato di rivolgersi a un professionista della visione.

Inoltre, per potenziare l’esperienza, il team Essilor condurrà i visitatori attraverso un viaggio alla scoperta dell’evoluzione tecnologica delle lenti oftalmiche. Sarà possibile osservare come viene realizzata una lente: dallo “sbozzo”, il cosiddetto semifinito, alla lente finita, sagomata e pronta per essere inserita sulla montatura. Si potrà inoltre scoprire come “lavora” Varilux la prima lente progressiva introdotta sul mercato proprio da Essilor nel 1959, come la lente antiriflesso Crizalpossa essere più performante rispetto a una lente con antiriflesso standard o, ancora, come funziona la tecnologia Transitions capace di rendere le lenti “intelligenti alla luce”.