Spuntano le riprese video dell'improvvisa frenata della metropolitana di Milano, verificatasi lo scorso 6 dicembre. Un convoglio della linea 1 ha frenato in maniera brusca alla fermata San Babila, in pieno centro: sul posto sono intervenute 4 ambulanze per valutare le condizioni di una ventina di passeggeri coinvolti.

Il treno è stato sequestrato, Atm è da mesi al lavoro per capire l'origine del problema: potrebbe dipendere da un errore nel sistema che segnala possibili rischi per la circolazione. Intanto dal 17 dicembre i viaggiatori vengono invitati a più riprese a tenersi ben aggrappati durante la corsa in metro. Consiglio da seguire assolutamente per non rischiare di finire gambe all'aria, come accaduto lo scorso 6 dicembre ad alcuni passeggeri ma anche il 27 novembre quando, sempre sulla linea rossa, c'erano stati 11 feriti lievi a causa di una frenata improvvisa.