Coronavirus, Guido Crosetto sull'economia dell'Italia: "Come uno tsunami, gli effetti saranno pesanti"

Il coronavirus è arrivato all'improvviso e ha bloccato gran parte del nord dell'Italia. A subire la situazione di contagio più seria è la Lombardia, che detiene circa la metà degli oltre 200 casi confermati finora. La rapida diffusione ha fatto sì che il Belpaese diventasse il terzo con il più alto numero di infetti al mondo: per restituire la gravità della situazione basta pensare che in Europa la Germania è seconda per contagi, che però sono solo 16. Guido Crosetto fa notare sui social che "a fianco del problema sanitario" ce n'è uno che forse è addirittura più grave, ed è quello economico. "Come uno tsunami - sottolinea il fondatore di Fratelli d'Italia - il coronavirus si abbatterà su un'economia già stagnante. Gli effetti di chiusure di uffici e stabilimenti, quarantene, annullamenti di fiere, viaggi e saloni, saranno pesanti".

