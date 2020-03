Coronavirus: Cortina, WinteRace 2020 rinviata al 12-14 marzo

02 marzo 2020 a

Cortina, 2 mar. (Adnkronos) - In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nelle specifico per la Regione Veneto, gli organizzatori della WinterRace 2020 comunichiamo che l'evento non si terrà nei giorni 5-6-7 marzo bensì nei giorni 12-13-14 marzo 2020 e, quindi, nel periodo successivo alla decretata sospensione delle competizioni sportive, fatte salve ulteriori determinazioni che verranno adottate dalle Autorità competenti. La Segreteria Commissione Auto Storiche di Acisport ha infatti accolto l'istanza di differimento della manifestazione presentata da WinteRace Srl.