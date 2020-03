Coronavirus: Zaia, 'previsti centinaia di posti in più in terapia intensiva'

03 marzo 2020 a

Venezia, 3 mar. (Adnkronos) - "Sarà importante e di qualche centinaio l'aumento di posti in terapia intensiva in Veneto". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia. "Abbiamo già un programma, come soggetto attuatore, lo confermo, un programma che presenteremo penso già in giornata, in maniera pubblica, visibile e chiara a tutti. Resta un problema che è quello dell'approvvigionamento di nuovi macchinari, che noi già abbiamo ordinato e che già abbiamo acquistato ma che il mondo intero oggi chiede, per cui immaginate che collo d'imbuto ci sia", ha spiegato a margine dei lavori della task force della Protezione Civile a Marghera.