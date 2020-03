Coronavirus, il giornalista della Rai contagiato nella zona gialla

04 marzo 2020 a

Il Coronavirus non risparmia certo i giornalisti a caccia di notizie spesso anche a costo della salute. Così non poteva non esserci un reporter della Rai contagiato e attualmente ricoverato all' istituto Spallanzani di Roma, nel reparto malattie infettive, in buone condizioni. Si tratta di un giornalista del tg, che è stato in trasferta nella zona gialla e che, una volta rientrato nella Capitale, ha accusato i sintomi del morbo. La quarantena sarebbe scattata anche per l' operatore, il cameraman, che lo ha aiutato nelle riprese e nel lancio dei servizi.

Tutti i colleghi a Saxa Rubra sono stati sottoposti a test. Da Viale Mazzini, intanto, in una mail ai dipendenti si ricorda che non vi sono «altri casi di positività in azienda e tutti sono invitati a collaborare per continuare a garantire il servizio pubblico».